Kommunalpolitik: Tanja Fendt ist neue Vorsitzende von Pro Neu-Ulm

Der Verein Bürger Pro Neu-Ulm hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Tanja Fendt wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende stehen ihr künftig Klaus-Werner Lüdtke und Siegfried Meßner zur Seite.

Pro Neu-Ulm will wieder in Fraktionsstärke in den Neu-Ulmer Stadtrat einziehen

Nach ihrer Wahl bedankte sich Fendt beim bisherigen Vorsitzenden für dessen langjähriges ehrenamtliches Engagement: „Bernd Heise hat den Verein über viele Jahre mit großem Einsatz geführt und geprägt. Ich freue mich, dass er uns weiterhin mit seiner Erfahrung und seinem Rat zur Seite stehen wird.“ In ihrer Antrittsrede skizzierte die neue Vorsitzende die Ziele des Vereins. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vorbereitung der Kommunalwahl 2026. „Unser Ziel ist es, erneut in Fraktionsstärke in den Stadtrat einzuziehen“, erklärte Fendt. Seit 2014 ist sie Mitglied im Verein und vertritt diesen bereits seit mehreren Jahren im Neu-Ulmer Stadtrat. Dort ist Pro Neu-Ulm mit drei Sitzen vertreten. Der Verein werde sich weiterhin für eine bürgernahe, transparente Politik einsetzen, so die Vorsitzende.

„Für uns als unabhängiger Verein ist es deutlich schwieriger als für etablierte Parteien, in der Kommunalpolitik Gehör zu finden. Dennoch werden wir nicht nachlassen, die Anliegen der Neu-Ulmer Bürgerinnen und Bürger mit Nachdruck zu vertreten“, sagte Fendt. „Wir treten 2026 wieder mit einer Stadtratsliste an und hoffen, dass die Bürgerschaft unser Engagement mit ihrer Stimme honoriert.“ (AZ)