Tankstellenüberfall in Ehingen: Täter droht mit Schusswaffe

In Ehingen raubte ein bewaffneter Räuber eine Tankstelle aus. Bei seiner Tat am Mittwoch bedrohte er den Kassierer mit einer Schusswaffe. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

Am späten Mittwochabend betrat ein maskierter Mann die Ehinger Tankstelle in der Münsinger Straße. An der Kasse zog der Täter eine schwarze Pistole und bedrohte damit den Kassierer: Er solle ihm Bargeld aushändigen. Nachdem der Angestellte ihm das Geld übergeben hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß.

So sah der Tankstellenräuber in Ehingen aus

Mehrere Streifen fahndeten nach dem Unbekannten, konnten den Täter aber nicht entdecken. Der Mann soll um die 20 Jahre alt, schlank und circa 180 cm groß gewesen sein. Er war komplett schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Basecap. Sein Gesicht war teilweise mit einem roten Tuch bedeckt. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei zu melden. (AZ)