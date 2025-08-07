Icon Menü
Tankstellenüberfall in Ehingen: Der Täter droht mit Schusswaffe

Ehingen

Tankstellenüberfall in Ehingen: Täter droht mit Schusswaffe

Tankstellen werden immer wieder Ziel von bewaffneten Überfällen. Ein maskierter Mann soll jetzt eine Tankstelle in Ehingen ausgeraubt haben. Das ist passiert:
    Eigentlich soll das deutsche Waffenrecht genau davor schützen – trotzdem kommt es immer wieder zu bewaffneten Überfällen.
    Eigentlich soll das deutsche Waffenrecht genau davor schützen – trotzdem kommt es immer wieder zu bewaffneten Überfällen. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    In Ehingen raubte ein bewaffneter Räuber eine Tankstelle aus. Bei seiner Tat am Mittwoch bedrohte er den Kassierer mit einer Schusswaffe. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

    Am späten Mittwochabend betrat ein maskierter Mann die Ehinger Tankstelle in der Münsinger Straße. An der Kasse zog der Täter eine schwarze Pistole und bedrohte damit den Kassierer: Er solle ihm Bargeld aushändigen. Nachdem der Angestellte ihm das Geld übergeben hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß.

    So sah der Tankstellenräuber in Ehingen aus

    Mehrere Streifen fahndeten nach dem Unbekannten, konnten den Täter aber nicht entdecken. Der Mann soll um die 20 Jahre alt, schlank und circa 180 cm groß gewesen sein. Er war komplett schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Basecap. Sein Gesicht war teilweise mit einem roten Tuch bedeckt. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei zu melden. (AZ)

