24-Jähriger kracht bei Unfall mit Auto gegen Hauswand

Zeugen hören einen lauten Schlag und eilen zur Unfallstelle. Die Ersthelfer ziehen den 24-Jährigen aus dem Auto. Er war wohl alkoholisiert.

Ein 24-Jähriger ist am späten Donnerstagabend mit einem Auto gegen eine Hauswand gekracht. Der junge Mann blieb bei dem Unfall in Tannheim im Kreis Biberach zwar unverletzt. Das Auto aber musste abgeschleppt werden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige gegen 23.20 Uhr in einem Mini in der Leutkircher Straße und war in Richtung Berkheim unterwegs. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Der Mini durchbrach einen Zaun und stieß gegen die Wand eines Wohngebäudes.

Unfall in Tannheim (Kreis Biberach): Zeugen hören lauten Schlag

Zeugen hörten nach Polizeiangaben einen lauten Schlag und eilten zur Unfallstelle. Die Ersthelfer zogen den 24-Jährigen aus seinem Fahrzeug und wählten den Notruf.

Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei hatte die Beamten den Verdacht, dass der Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test soll das bestätigt haben, heißt es. Die Polizei nahm den Mann zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Der Führerschein wurde einbehalten.

Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Wie hoch der Schaden an dem Gebäude ist, muss die Polizei nach eigenen Angaben noch ermitteln. (AZ)