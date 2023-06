Tödlicher Unfall: 69-jähriger Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Autofahrer hat den Radfahrer offenbar übersehen. Der trug zwar laut Polizei einen Helm, wurde aber so schwer verletzt, dass er nach dem Unfall im Krankenhaus starb.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Tannheim im Kreis Biberach ist ein 69-Jähriger tödlich verunglückt. Er war auf einem Fahrrad unterwegs und mit einem Auto kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 30-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Auto der Marke Streetscooter den Härdtleweg in auswärtige Richtung. An einem Aussiedlerhof kam von rechts der 69-jährige Fahrradfahrer. Der hatte laut Polizei Vorfahrt.

Durch ein Gebäude sei die Sicht eingeschränkt gewesen, heißt es im Polizeibericht, und der Autofahrer habe den Radfahrer übersehen. Der 69-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte in die Seite des Autos. Von dort aus stürzte er zu Boden.

Der Radfahrer habe zwar einen Helm getragen, zog sich dennoch schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Freitag erlag der 69-Jährige seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.