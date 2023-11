Ulm/Vöhringen

Tarifvertrag bei Wieland in Vöhringen: "Ein dickes Brett"

Beim Gigant an der Iller wird wieder nach Tarif bezahlt: Blick auf das Werk in Vöhringen.

Plus Die Firma Wieland ist wieder tarifgebunden. Die praktische Umsetzung im Werk in Vöhringen wird sich aber noch weit in das nächste Jahr hinziehen. Davon unabhängig grassiert hier eine Auftragsflaute.

"Kein Mitarbeiter verdient mit der Tarifeinführung weniger“, stellte Matthias Pauly, Personalchef bei Wieland, klar. Im Werk in Vöhringen des Kupferspezialisten ist die Umsetzung dieses Versprechens keine ganz einfache Sache, wie Günter Frey, der erste Bevollmächtigte der IG Metall erklärt.

Wieland ist im VBM, die IG Metall redet jetzt mit

Wieland ist zum 1. Oktober auch in den bayerischen Arbeitgeberverband, den VBM (Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie) eingetreten. Mit der IG Metall Bayern hat Wieland nun einen "Ergänzungs- und Überleitungstarifvertrag" abgeschlossen. Darin sei, so Frey, auch vereinbart worden, dass Regelungen aus der "Wieland Welt" für die gesamte Stammbelegschaft auch die nächsten Jahre weiter gelten. Beispielsweise die Regelung, dass Beschäftigte nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit jedes Jahr einen zusätzlichen Tag Urlaub bekommen. "Das kennt der bayerische Tarifvertrag so nicht."

