Hensoldt legt zu: Höhere Militärausgaben treiben den Rüstungskonzern an

Hensoldt konnten im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro zulegen. Dem Rüstungskonzern spielen höhere Militärausgaben in die Hände.

Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt rechnet im laufenden Jahr weiter mit den ersten Aufträgen aus dem "Sondervermögen Bundeswehr". Zudem sollte der Konzern weiter von den erwarteten höheren Rüstungsausgaben weltweit profitieren, die vor allem vom Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelöst wurden.

Das im SDax notierte Unternehmen mit weltweit 6500 Beschädigten bestätigte bei der Bekanntgabe der wichtigsten Eckdaten für das vergangene Jahr die erst im Dezember erhöhten Prognosen für das laufende Jahr und Mittelfristziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr zwischen 7 und 10 Prozent steigen.

Rüstungskonzern Hensoldt: Operativer Gewinn stieg um zwölf Prozent

Im vergangenen Jahr legte der Erlös getrieben von einem Großauftrag um 16 Prozent auf etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro zu, teilte Hensoldt mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München mit. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 292 Millionen Euro.

Dem Unternehmen spielen höhere Militärausgaben in die Hände. So hatte die Bundesregierung das Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro zur besseren Ausrüstung der Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf den Weg gebracht.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem Hensoldt-Standort in Ulm mit seinen rund 2300 Beschäftigten Mitte Januar einen Besuch abgestattet. Der SPD-Politiker ließ sich dabei die Radartechnik fürs Militär erklären. In einem Interview mit dem SWR gab Konzernchef Thomas Müller bekannt, dass in Ulm in den kommenden drei bis vier Jahren mehrere hundert zusätzliche Stellen geschaffen werden sollen. Mehr als 100 Jobs für Ulm hat die Firma derzeit ausgeschrieben. (dpa/AZ)

