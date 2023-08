Ulm

Wirklich die besten der Welt? So schmeckt's im neuen Ulmer Steakhouse

Plus Die Steakhouse-Kette Abacco's kommt mit großem Versprechen nach Ulm. Die Qualität ist herausragend und das Fleisch ist saftig - die Preise sind es aber auch.

Von Florian Lang

Dekadenter Fleischgenuss, und das ganz ohne schlechtes Gewissen? Die Steakhouse-Kette Abacco's hat eine neue Filiale in bester Ulmer Lage eröffnet und verspricht genau das. Keine Antibiotika, keine Hormone und immer das Tierwohl im Blick - bei so viel Liebe für die Kuh, könnte man glatt vergessen, dass man sie hier mit viel Freude verspeisen soll. In erster Linie ist die Kette aber stolz auf die Qualität des Fleisches und wirbt mit dem "wahrscheinlich besten Steak der Welt". Das wollen wir doch mal sehen!

Steakhouse-Kette Abacco's beerbt Vapiano in der Neuen Straße in Ulm

Rund acht Wochen hat der Umbau in der Neuen Straße 75 gedauert, und gerade rechtzeitig zur Eröffnung am Montag sind die Handwerker fertig geworden. Wo früher das Vapiano massentaugliches italienisches Essen feilbot, serviert die Steakhouse-Kette Abacco's nun feinstes Rind im cool-schicken Club-Ambiente. Das beste der Welt soll es sogar sein, importiert von renommierten Züchtern aus den USA, Uruguay und natürlich Argentinien, dem Sehnsuchtsort vieler Fleischfresser. Das Besondere am Konzept: Der Gast darf oder muss, je nach Perspektive, das Steak selbst zum optimalen Garpunkt grillen.

