Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher steigt in Sportheim und Wohnhaus ein

Nach zwei Einbrüchen in Thalfingen erwischt die Polizei den mutmaßlichen Täter dank eines Zeugenhinweises. Der Verdächtige sitzt jetzt in Haft.

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in Thalfingen. Er soll für zwei Einbrüche in dem Elchinger Ortsteil verantwortlich sein.

Kurz vor Mitternacht verschaffte sich der 59-jährige Tatverdächtige zunächst Zugang zum Vereinsheim eines Sportvereins, indem er die Scheibe einer Terrassentüre mit einem bislang unbekannten Gegenstand einschlug. Auch im Gebäudeinneren ging eine verschlossene Glastüre zu Bruch. Der Sachschaden war laut Polizei deutlich höher als die Beute.

Die Polizei Neu-Ulm nimmt den mutmaßlichen Einbrecher in Elchingen fest

Kurze Zeit später ging der Beschuldigte bei einem nahegelegenen Einfamilienhaus ähnlich vor. Hier entwendete er diverse Elektrogeräte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete ihn jedoch bei der Tat und verständigte sofort den Polizeinotruf. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den mutmaßlichen Einbrecher fest, der vergeblich zu flüchten versuchte. Gegen den 59-Jährigen, der sich wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten muss, wurde ein Haftbefehl erlassen. Er sitzt jetzt im Gefängnis. (AZ)