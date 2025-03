Autos stoßen an Engstelle zusammen – einer der Fahrer flüchtet Richtung Autobahn

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht im Weitfelder Weg in Thalfingen. Dort sind am Freitag gegen 20.25 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein Unbekannter in Richtung Autobahn, ein weißer Mercedes kam ihm entgegen. Da aufgrund eines am Straßenrand geparkten Autos die Fahrbahn verengt war, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stieß der Unbekannte mit seiner linken Fahrzeugseite gegen die linke Seite des Autos des Geschädigten. Zudem touchierte dieser auch den geparkten Wagen. Nach dem Zusammenstoß beschleunigte er und flüchtete in Richtung der Autobahn.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallflüchtige fuhr mit einem weißen Pkw, ähnlich einem VW Golf. Dieser müsste durch den Zusammenstoß an der Fahrzeugfront beidseitig beschädigt sein. Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0731/80130 zu melden. (AZ)