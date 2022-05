Thalfingen

"Geht gar nicht": Steinwurf auf Kindergarten-Hausmeister löst Entsetzen aus

Am Kindergarten in Thalfingen war jemand über das späte Rasenmähen wohl so verärgert, dass er einen Stein auf den Hausmeister warf.

Von Michael Kroha

"So was geht gar nicht", sagt Martin Hannig, Verwalter des Katholischen Kindergartens St. Laurentius in Thalfingen. Er war schockiert, als er erfahren hat, was am Mittwochabend passiert ist. "Das hätte ganz anders ausgehen können", so Hannig weiter. Weil offenbar jemand zu sehr darüber verärgert war, dass nach 21 Uhr am Kindergarten noch Rasen gemäht wird, ist der dort tätige Hausmeister mit einem Pflasterstein beworfen worden. Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen. Doch jener Mann streitet im Gespräch mit unserer Redaktion alles ab.

