Gerlinde Amei Wöllmer stellt in Thalfingen aus

Plus Mit ihren Gemälden und Grafiken ist die Ulmer Künstlerin aktuell in der Galerie auf der Insel zu Gast. Die Ausstellung ist ein Spaziergang durch Wöllmers künstlerische Entwicklung.

"Unterwegs" heißt die Malerei- und Grafikausstellung der freischaffenden Ulmer Künstlerin und studierten Sozialpädagogin Gerlinde Amei Wöllmer, die auch an der Ulmer vh und als Museumspädagogin tätig ist, in Manfred Bittners Thalfinger Galerie auf der Insel.