Thalfingen

17:00 Uhr

Nach Ärger um angebliche Glasfaser-Arbeiten: Unternehmen erklärt Vorgänge

Plus Wohnungseigentümer hatten sich über Werber der Deutschen Glasfaser in Thalfingen geärgert. Ein Unternehmenssprecher verrät, wo er das Problem sieht.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Nachdem Eigentümerinnen und Eigentümer in der Wohnanlage in der Thalfinger Eichenstraße eine Benachrichtigung über anstehende "Arbeiten in Ihrer Wohnung" im Zusammenhang mit dem in Elchingen geplanten Glasfaserausbau entdeckt hatten, hatte es Verwunderung und Ärger gegeben. Nun nimmt die Deutsche Glasfaser Stellung zu den Vorwürfen und erklärt das Vorgehen des Unternehmens und der Tochterfirma Solutions 30.

Ein Aushang hatte angekündigt, die Solutions 30 Operations GmbH müsse "in Absprache mit Ihrem/Ihrer Hausverwaltung/Hauseigentümer und der Deutschen Glasfaser" Arbeiten in den Wohnungen durchführen. Darüber waren die Eigentümerinnen und Eigentümer aber nicht informiert worden, ein Betroffener wandte sich an unsere Redaktion. "Ohne den Aushang/die schriftliche Information an die Eigentümer und Mieter zu kennen: Sollte tatsächlich die Formulierung 'Arbeiten' gewählt worden sein, ist diese falsch und hat deshalb zu Missverständnissen geführt. Deutsche Glasfaser bedauert das und bittet insoweit um Entschuldigung", teilt Glasfaser-Pressesprecher Herbert Spies nun mit.

