Nach dem Unfall: Wird das Kunstwerk im Thalfinger Kreisel wieder komplett?

Plus Ein Autofahrer hat bei einem Unfall eine Kuh-Skulptur im Thalfinger Kreisverkehr "erlegt". Lässt sich der Schaden reparieren? Und wie geht es dem Stier?

Der Stier im Thalfinger Kreisverkehr wird wohl noch länger alleine sein und traurig auf die Stelle schauen, wo bis zum August 2021 seine Kuh stand. Bei einem Autounfall war die Bronzeskulptur von den Beinen geholt worden, alle vier Beine wurden gebrochen, als ein Autofahrer auf den Hügel im Kreisverkehr schanzte.