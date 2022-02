Nach einer Unfallflucht hofft die Polizei Neu-Ulm auf Zeugenhinweise

Zwischen Thalfingen und Burlafingen ist ein Auto zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und gegen den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs geprallt.

Von einem Unfall mit Fahrerflucht berichtet die Polizei Neu-Ullm: Am Samstag gegen 11 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein Autofahrer auf der NU8 von Thalfingen in Richtung Burlafingen. Auf Höhe der ehemaligen Mülldeponie kam ein entgegenkommendes Auto zu weit auf die Fahrspur des Geschädigten, sodass die Außenspiegel kollidierten. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Thalfingen fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Unfall bei Burlafingen: Wer hat etwas beobachtet?

Das flüchtige Auto wurde als dunkelblauer BMW beschrieben. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen. Aufgrund der Tageszeit ist laut Polizei denkbar, dass Zeugen und Zeuginnen den Unfall beobachten konnten. Hinweise zum Fall nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)

