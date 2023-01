Schon bei der ersten Grabung machte Richard Ambs den wichtigsten Fund

Plus Er wollte Bildhauer werden, doch zum Glück für die Archäologie im Kreis Neu-Ulm entschied er sich um. Über die Leidenschaften und den Instinkt von Richard Ambs.

Seine archäologischen und politischen Verdienste lassen sich schier kaum aufzählen: Allein 35 Jahre lang war Richard Ambs Kreisarchäologe. Kreistag und Kommunalpolitik waren dem seit 2007 pensionierten Lehrer ebenso wichtig. Am Freitag, 27. Januar, wird Richard Ambs 80. "Aber der Geburtstag ist kein Verdienst", sagt der in Thalfingen lebende Vater von fünf Kindern schmunzelnd.