Unbekannter bricht in Thalfinger Einfamilienhaus ein

Noch ist unklar, wer in ein Einfamilienhaus in Thalfingen eingebrochen ist. Die Täterin oder der Täter stiehlt Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Über eine aufgehebelte Terassentür ist ein noch unbekannter Täter oder eine noch unbekannte Täterin in ein Wohnhaus im Elchinger Ortsteil Thalfingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag im Zeitraum zwichen 15.15 und 18.40 Uhr im Gänsackerweg. Die Hausbewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Im Wohnanwesen suchte die Täterin oder der Täter nach Wertgegenständen. Hierbei konnte er oder sie Schmuck in einem dreistelligen Eurobereich erbeuten.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach Einbruch in Thalfingen

Im Anschluss flüchtete die oder der Unbekannte. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Kriminaldauerdienst Memmingen durch. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)