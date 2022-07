Thalfingen

12:16 Uhr

Warum der Kindergarten St. Laurentius in Thalfingen auf gebrauchte Container setzt

Lokal Zwölf Kinder können neu in der Schmetterlingsgruppe des Thalfinger Kindergartens St. Laurentius betreut werden. Die gebrauchten Container bringen Vorteile.

Von Dagmar Hub

Früher galt Elchingen als Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm mit einem hohen demografischen Altersdurchschnitt. Heute drängen junge Familien in die drei Ortsteile. Im vergangenen Jahr wurde im Thalfinger katholischen Kindergarten St. Laurentius ein deutlich höherer Bedarf an Plätzen ermittelt als vorhanden. Nun wurde eine gebrauchte Containermodul-Anlage auf dem Kindergartengelände eingeweiht, in der die Schmetterlingsgruppe unterkam. Pfarrer Sebastian Nößner segnete den neuen Provisoriumsbau.

