Duell der Königinnen: „Maria Stuarda“ feiert im Theater Ulm Premiere

Da wäre Verdi fast Donizetti in die Quere gekommen, kalauerte Theaterintendant Kay Metzger kurz bevor sich der Vorhang zur Premiere der Oper „Maria Stuarda“ öffnete. Mit „Verdi“ war in diesem Fall nicht Komponist Giuseppe Verdi gemeint, sondern die deutsche Gewerkschaft, die die Beschäftigten an Theatern und Bühnen zum Warnstreik aufgerufen hatte. So musste unter anderem der Intendant persönlich bei den Bühnenumbauten mit anpacken, damit die Aufführung überhaupt stattfinden konnte. Für diese Inszenierung des zur Oper gewordenen Königinnendramas hat sich das gelohnt.

