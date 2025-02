Theater Neu-Ulm: Was das Publikum bei „The Silence“ erwartet

Wenn ein Schauspieler, der bald seinen 80. Geburtstag feiern wird, kurz vor einer Premiere sagt, dass diese Rolle die herausforderndste seines Lebens ist, dann muss sie schon etwas ganz Besonderes sein. Am 14. Februar um 19 Uhr erlebt „The Silence – das Schweigen“ von Falk Richter seine Premiere am Theater Neu-Ulm – ein sehr ernstes Stück in dem Haus, das sich sonst eher der Komödie verschrieben hat. Ein Stück, das sich auch an Schulen wendet. Der Schauspieler Heinz Koch spielt Falk Richter.

