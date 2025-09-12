Theater Neu-Ulm startet in seine neue Spielzeit

Es war die erfolgreichste Produktion des Neu-Ulmer Theaters im vergangenen Jahr. Jede Vorstellung war ausverkauft. Zum Start in die neue Spielzeit kehren Claudia Riese und Heinz Koch nun mit ihrer Produktion von Elke Heidenreichs Bestsellerroman „Alte Liebe“ zurück auf die Bühne. Dieses Wochenende hebt sich der Vorhang wieder. Vier Premieren sind im Anschluss geplant.

Das waren die Highlights der vergangenen Spielzeit

Zunächst werfen die Neu-Ulmer Theatermacher aber einen Blick zurück. Die letzte Spielzeit? „War eigentlich ganz normal“, sagt Heinz Koch. An der finanziell schwierigen Lage ändert sich auch auf absehbare Zeit wohl wenig. Die Förderungen, die das Theater erhält, stagnieren seit der letzten Kürzung, während Kosten und Gagen stets weiter steigen. Es gab in der vergangenen Saison wieder Stücke, wie „Alte Liebe“, die für volles Haus sorgten. Auch der Abend mit Ex-Traumschiff-Doc Nick Wilder, der sein Buch „Das Leben ist wilder als man denk“ präsentiert hatte, traf den Nerv des Publikums. Mit etwas Wehmut blickt Koch auf die Auslastungszahlen von „The Silence“. Das Stück, das von der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit oder besser vom Fehlen eben dieser handelt, sei ihm ein Herzensanliegen gewesen. Gespielt hat er aber meist vor lichten Reihen.

Deshalb künftig nur noch auf Komödien und leichte Stoffe zu setzen, halten die beiden Theaterleiter allerdings auch nicht für die richtige Lösung. Riese und Koch wollen weiterhin eine Mischung anbieten. Eine Mischung aus humorvollen Stücken und solchen, die zum Nachdenken anregen. Es ist der Anspruch von Riese und Koch, Theater für alle zu machen und nicht nur eine Nische zu bedienen. Als Theater, das aus öffentlichen Geldern gefördert wird, sehen sie das auch als ihre Aufgabe an.

Neuproduktion „Achterbahn“ feiert am 10. Oktober Premiere

Nun startet das Theater Neu-Ulm erst einmal mit der Wiederaufnahme des Publikumslieblings „Alte Liebe“ in seine aktuelle Spielzeit. Die erste Neuproduktion folgt dann am 10. Oktober, wenn „Achterbahn“ Premiere feiern wird. In der Komödie trifft ein älterer Lebemann in einer Bar auf eine junge Frau, der er seine Ehefrau glatt verschweigt. Bahnt sich das ein amouröses Abenteuer an oder geht es am Ende um etwas ganz anderes?

Danach stehen die „Töchter Liebelsbergs“ auf dem Spielplan. Regie führt Claudia Riese. In dieser musikalischen Komödie geht es um den Auftritt dreier Musikerinnen, die berühmten Töchter Liebelsbergs, die dann aber nicht erscheinen. Drei Ersatzakteurinnen geben ihr Bestes …

Fast noch musikalischer wird es mit „Weiber“. Der feucht-fröhliche Mädelsabend aus der Feder von Martina Flügge läuft mit großem Erfolg auf vielen deutschen Bühnen. In Neu-Ulm wird die Musikkomödie um das Frauentrio zwischen Weihnachten und Silvester (mit zwei Aufführungen am 31. Dezember) zu sehen sein.

Ernster wird es dann wieder im Stück „Kleine Schritte“, in dem ein schwer an Parkinson Erkrankter und eine Frau, die des Lebens etwas überdrüssig ist, an einer Bushaltestelle aufeinandertreffen. Heinz Koch und Claudia Riese übernehmen hier wei schon in „Alte Liebe“ die beiden Hauptrollen wieder selbst. Premiere ist am 3. April 2026.

Dass die Neu-Ulmer Theatermacher wieder häufiger selbst auf der Bühne stehen, ist auch durch den steigenden Kostendruck bedingt. So spart sich das Theater Gagen, die heute bei mehr als 300 Euro pro Abend und Akteur liegen – etwaige Kosten für Anreise und Übernachtung nicht mit eingerechnet.