„Jedoch vielleicht geschehen noch Wunder.“ Dieses Brechtzitat wird am Theater Ulm zum Motto der neuen Spielzeit, die am Samstag, 14. September mit einer Uraufführung beginnt. Das Auftragswerk von Amanda Lasker-Berlin reiht sich als spannende Neuheit in ein Programm, das auch mit vielen Klassikern locken will.

Franziska Wolfinger