Theaterpremiere in Neu-Ulm: „The Silence“ ist ein Monolog über Schuld, Schweigen und Homophobie

An diesem Abend sitzt ein anderes Publikum im Theater Neu-Ulm als bei vielen anderen Premieren: Heinz Koch schlüpft in die Rolle des Hamburger Autors Falk Richter und bringt dessen autofiktionalen Monolog „The Silence – das Schweigen“ in einer Inszenierung von Claudia Riese auf die Bühne. Queeres Theater, wo sonst publikumsträchtige Komödien auf dem Programm stehen – das ist ein interessantes Experiment.

