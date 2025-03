Das ganze Leben ist ein Quiz: Wie wird man Rate-Profi, Thomas Bollmann?

Es ist nicht leicht, eine Frage zu finden, auf die Thomas Bollmann keine Antwort wüsste. Kein Wunder, denn der Langenauer ist begeisterter Quizzer und hat mit seinem großen Allgemeinwissen schon so manche Rätselrunde gewonnen. In einer neuen Folge von Studio West: Der Donau-Iller-Podcast erzählt er, wie er zum Rätseln kam, was für ihn den Reiz am Pubquiz ausmacht - und auch, an welcher Frage er tatsächlich schon gescheitert ist.

Im vergangenen Jahr schaffte er es in der Sendung Quiz-Champion nämlich ins Finale und musste sich erst am Ende knapp geschlagen geben. Der Rätsel-Experte sieht es sportlich: „Der andere wusste einfach mehr als ich.“ Die Freude am Tüfteln und Raten ist bei ihm nicht kleiner geworden dadurch, im Gegenteil: Der Langenauer Standortleiter des Deutschen Quiz-Vereins würde gerne auch nochmal ins Fernsehengehen, um dort seine Geisteskräfte mit anderen Experten zu messen.

Thomas Bollmann aus Langenau im Quizfieber: Neue Folge vom Podcast Studio West

Vom Rätsel-Virus infiziert wurde Thomas Bollmann in der Corona-Zeit, denn der begeisterte Blasmusiker konnte plötzlich sein Hobby nicht mehr mit der Kapelle ausüben. Stattdessen schaute er begeistert Quizsendungen - und stellte fest, dass er da tatsächlich gut mithalten kann. Über den Quiz-Verein in Memmingen kam er zum wettbewerbsmäßigen Raten, das ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat.

Aber auch beim Pubquiz trifft man den Langenauer immer wieder an - hier hat er auch schon Podcast-Host Ronald Hinzpeter mit seinem Team zum Sieg verholfen. Wobei der Profi-Rater auch zugibt, dass es Gebiete gibt, wo er wirklich überfragt ist. Welche das sind - und welche Tipps Thomas Bollmann für alle hat, die sich auch mal beim Pub-Quiz oder anderswo ratsportlich beteiligen möchten, das gibt es alles im neuen Podcast zu erfahren. Und natürlich hält das Podcast-Gespräch auch für die Gastgeber Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter die ein oder andere Ratefrage bereit. Reinhören und Mitraten lohnt sich!

