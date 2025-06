Thorbjørn Risager & The Black Tornado: Dieser Tornado bringt gute Stimmung statt Zerstörung mit

Wütete vor kurzem vor allem über Donaustetten ein schrecklicher Tornado, der erheblichen Schaden anrichtete, so fegte ein solcher am Freitagabend durch das gut gefüllte, aber nicht ausverkaufte Ulmer Zelt, ohne für Verwüstung zu sorgen. Im Gegenteil: Die dänische Rockband Thorbjørn Risager & The Black Tornado sorgte dafür, dass die Besucher und Besucherinnen ordentlich ins Schwitzen kamen und bestens gelaunt den Heimweg antraten. Die Mischung aus Rock, Blues und R&B, gelegentlich durchsetzt mit Boogie- und Rock’n’Roll-Rhythmen, kam beim Publikum nicht nur bestens an, sondern ließ die meisten vor der Bühne in irgendeine Art von Bewegung verfallen.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis