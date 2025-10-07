Der Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger will in den Neu-Ulmer Stadtrat – was treibt ihn an?

Von dieser Personalie sind selbst manche Parteifreunde überrascht: Auf der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die der CSU-Ortsverband Neu-Ulm bei der Kommunalwahl 2026 ins Rennen schicken möchte, taucht auch der Name Thorsten Freudenberger auf. Der Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete will nicht nur in den Kreistag, sondern auch in den Neu-Ulmer Stadtrat. Was treibt ihn dazu an? Und wie will er die Ämter unter einen Hut bringen, falls er gewählt wird?
Neu-Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden