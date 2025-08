Tierheim-Mitarbeiter sind schockiert: Unbekannter wirft Zwergkaninchen in Hundeauslauf

Als Tierheim-Mitarbeiterin kennt Martina Prinzig viele Fälle, in denen Haustiere nicht so behandelt werden, wie sie sollten. Auch dass pünktlich zum Ferienbeginn wieder viele Haustiere ihren Besitzern lästig werden, ist nicht neu. Was am Donnerstagmorgen im Weißenhorner Tierheim passiert ist, schockt aber sogar sie. Da tauchten plötzlich zwei Zwergkaninchen im Hundeauslauf auf. Jemand hatte die Tiere vermutlich einfach über den zwei Meter hohen Zaun und damit quasi den Hunden zum Fraß vorgeworfen.

