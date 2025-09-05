Tierheim Weißenhorn: Wieder Kaninchen im Hundeauslauf ausgesetzt

Es ist die denkbar schlechteste Möglichkeit, sein Kaninchen beim Tierheim Weißenhorn abzugeben. Trotzdem ist es innerhalb weniger Wochen nun schon zum zweiten Mal vorgekommen. Ein Tierhalter hat sein Zwergkaninchen in der Nacht zum Donnerstag im Hundeauslauf der Einrichtung freigelassen. Für das Kaninchen bedeutet das Lebensgefahr, wenn die Hunde dann am nächsten Morgen zum Spielen und Toben in den Auslauf gebracht werden. Dieses Löwenkopf-Zwergkaninchen kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon. Das Tierheim will nun herausfinden, wer es ausgesetzt hat.

