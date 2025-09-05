Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Tierheim Weißenhorn: Wieder Kaninchen im Hundeauslauf ausgesetzt

Weißenhorn

Tierheim Weißenhorn: Wieder Kaninchen im Hundeauslauf ausgesetzt

Ein Unbekannter hat das Kaninchen nachts wohl über den zwei Meter hohen Zaun des Hundeauslaufs des Weißenhorner Tierheims geworfen. Wer kann Hinweise zum Täter geben?
Von Franziska Wolfinger
    • |
    • |
    • |
    Die Mitarbeiter des Weißenhorner Tierheims haben erneut ein Zwergkaninchen in ihrem Hundeauslauf entdeckt. Wer erkennt das Tier und kann Hinweise auf den Halter geben?
    Die Mitarbeiter des Weißenhorner Tierheims haben erneut ein Zwergkaninchen in ihrem Hundeauslauf entdeckt. Wer erkennt das Tier und kann Hinweise auf den Halter geben? Foto: Tierheim Weißenhorn

    Es ist die denkbar schlechteste Möglichkeit, sein Kaninchen beim Tierheim Weißenhorn abzugeben. Trotzdem ist es innerhalb weniger Wochen nun schon zum zweiten Mal vorgekommen. Ein Tierhalter hat sein Zwergkaninchen in der Nacht zum Donnerstag im Hundeauslauf der Einrichtung freigelassen. Für das Kaninchen bedeutet das Lebensgefahr, wenn die Hunde dann am nächsten Morgen zum Spielen und Toben in den Auslauf gebracht werden. Dieses Löwenkopf-Zwergkaninchen kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon. Das Tierheim will nun herausfinden, wer es ausgesetzt hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden