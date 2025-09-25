Tierische Neuigkeiten: Rokko heißt der neue Bewohner im Tiergarten Ulm

Die Sommerferien sind vorbei und im Tiergarten Ulm gibt es tierische Veränderungen: Seit Anfang September lebt Rokko, ein Grüner Leguan, im Zoo in der Friedrichsau. Das etwa sechs bis sieben Jahre alte Tier stammt aus der Reptilienauffangstation der Städteregion Aachen und hat in Ulm nun ein neues Zuhause gefunden. Ein anderer Tiergartenbewohner ist ebenfalls angekommen, allerdings lief es bei Waldschildkröte Walter genau andersherum: Er hat den Tiergarten Richtung Nordsee verlassen und lebt jetzt in Büsum.

Entgegen aller Erwartungen genoss Rokko am ersten Morgen gleich das erste grüne Frühstück, ohne große Scheu zu zeigen, teilt der Tiergarten mit. Grüne Leguane stammen ursprünglich aus den tropischen Regionen Mittel- und Südamerikas und sind Vegetarier. Nun bekommt die ausdrucksstarke Echse die nötige Zeit, sich in Ruhe an die neuen Menschen zu gewöhnen, die künftig für sie verantwortlich sind. Erste Kontaktaufnahmen gab es schon. Auch wenn Grüne Leguane alles andere als Streicheltiere sind, durfte Revierleiterin Katrin Walch Rokko schon kurz berühren.

Fast 20 Jahre lang lebte Walter im Ulmer Tiergarten

Waldschildkröte Walter zog hingegen in die Terraristik-Abteilung der Büsumer Einrichtung „Aquarium am Hafen“. Aus dem Ei geschlüpft war er ursprünglich im „Parc Merveilleux“ in Luxemburg im Jahr 1997, von 2006 bis jetzt lebte er in Ulm. Auch Waldschildkröten stammen aus den Regenwäldern Südamerikas. Walter lebte im großen Tropenhaus des Tiergartens.

Schildkröte Walter lebt jetzt an der Nordsee mit neuen Gefährtinnen. Foto: Aquarium am Hafen Büsum

Dass er nun umgezogen ist, liegt daran, dass in Büsum eine männliche Waldschildkröte als Gefährte für zwei dort ansässige Weibchen gesucht wurde. „Und da wir noch drei weitere Waldschildkröten haben, von denen zwei echte Nachkommen von Walter sind, haben wir gerne zugestimmt, ihn in die Obhut neuer Gesellschaft zu geben“, erklärt Stefanie Kießling, Leiterin des Ulmer Tiergartens. Und es scheint, als hätte der Tiergarten auch hier richtig entschieden: Walter habe sich schnell eingewöhnt und genießt die Nähe seiner neuen weiblichen Mitbewohner, wie Bilder aus Büsum belegen. (AZ)