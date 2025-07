Tierquälerei-Prozess ist geplatzt

Der Mann vom Klauenpflegedienst war zum ersten Mal auf dem Anwesen in Meßhofen. Was er vorfand, macht ihn heute noch fassungslos: „Sowas habe ich noch nie gesehen, und ich habe 20 Jahre Berufserfahrung. So ein ungepflegter Stall.“ Und die Tiere, denen er die Klauen schnitt, seien in einem ausgesprochen schlechten Zustand gewesen, voller Entzündungen. „Das ist nicht normal.“ Dass auf dem Hof so einiges im Argen lag, war auch dem Neu-Ulmer Veterinäramt schon zu Ohren gekommen. Ende August 2023 rückten Behördenvertreter, Tierärzte und Polizisten zu einer großangelegten Kontrolle an. Vier Tiere mussten noch vor Ort eingeschläfert werden, weil ihr Zustand offenbar so schlecht war. Jetzt saß der 62 Jahre alte Landwirt vor der Neu-Ulmer Amtsrichterin Antje Weingart. Die Anklage lautete auf Tierquälerei in fünf Fällen. Doch ein Urteil gab es nicht, denn nach knapp vier Stunden wurde der Prozess abgebrochen.

Landwirt wurde schon einmal wegen Tierquälerei verurteilt

Damit ist dem Mann vorerst eine weitere Verurteilung erspart geblieben. 2018 war er bereits mit einer hohen Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden. Seit gut 20 Jahren beschäftigt der Mann Gerichte. In dem jetzt angeklagten Fall geht es um fünf vernachlässigte und kranke Kühe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bauern vor, sie nicht ausreichend versorgt zu haben. Es ging um entzündete Euter und vor allem um schlecht gepflegte und entzündete Klauen, welche den Tieren erhebliche Schmerzen bereitet haben sollen.

Der Landwirt wiederum will nichts falsch gemacht haben, wie er sagt. Er habe seine Tiere – teilweise hochträchtig – von seinem Hoftierarzt behandeln lassen und habe ihnen die entsprechenden Medikamente verabreicht. Das sei alles belegt. Nach der Behandlung sei es den Kühen offenbar besser gegangen, sie hätten gefressen, das sei ein gutes Zeichen. Auf die Frage, wie er denn den Zustand seiner Tiere prüfe, sagte der Angeklagte, das sehe er beim Melken oder beim Füttern. Dass die Kühe möglicherweise bereits tagelange Schmerzen gehabt hätten, das habe er nicht so gesehen.

Gesehen haben aber offenbar andere, dass es um seinen Viehbestand wohl nicht zum Besten stand. Eben jener staatlich geprüfte Klauenpfleger, der im Zeugenstand davon sprach, dass 60 bis 70 Prozent der Rinder Entzündungen gehabt hätten. Er hatte einzelne kranke Tiere sowie blutende Wunden fotografiert und zu den Gerichtsakten gegeben. „Warum ist der Tierarzt nicht früher gekommen?“, fragte er. Viele Tiere habe er verbinden müssen, „das ist nicht normal.“

Die Kühe konnten teilweise enicht mehr richtig laufen

Von den Zuständen auf dem Hof berichtete auch die von der Regierung von Schwaben beauftragte Veterinäroberrätin, die bei der zweitägigen Kontrollaktion vor knapp zwei Jahren dabei war. Sie berichtete im Zeugenstand von Schwellungen, Schmerzen, Wunden und Fieber bei den näher untersuchten Tieren. Die hätten erheblich gelitten und die entsprechenden Schmerzsymptome gezeigt, sie konnten teilweise nicht mehr richtig laufen. All das habe der Landwirt sehen müssen.

Die Neu-Ulmer Amtstierärztin sprach von einem „insgesamt nicht sehr aufgeräumten Hof“ und Tieren, die teilweise stark lahmten. Eines der Tiere habe wegen seiner starken Schmerzen überhaupt nicht mehr laufen wollen. Ihrer Einschätzung nach mussten die untersuchten Kühe schon seit längerer Zeit erhebliche leiden.

Der Angeklagte will kein Geständnis ablegen

Nach der Aussage der Amtstierärztin platzte überraschend der Prozess, was vor allem an einem Sachverständigen lag. Den hatte der Verteidiger des Angeklagten – ein Rechtsanwalt aus dem Saarland – aufgeboten. Er ist Tierarzt in Niedersachsen. Seine Fragen an die Zeugen waren ausgesprochen detailliert, was zunächst nicht für Probleme sorgte, doch die Veterinäroberrätin nahm er ungefähr eine Stunde lang regelrecht in die Mangel, so als habe sie ihre Arbeit nicht richtig gemacht (siehe Kommentar). Als er auch die Amtstierärztin mit sehr kleinteiligen Fragen überzog, hakte erstmals der Staatsanwalt ein, der ihm das Rede- und Fragerecht im Sitzungssaal absprach. Schließlich beantragte er, ihn nicht als Sachverständigen zuzulassen.

Als der Niedersachse ankündigte, er werde schon noch ein paar Fragen stellen, trat Amtsrichterin Antje Weingart entschieden auf die Bremse, denn das werde nun viel zu lange dauern. Sie bat Anklage und Verteidigung zu einem Rechtsgespräch um einen „Deal“ auszuhandeln. Der kam nicht zustande. Die Staatsanwaltschaft war sogar geneigt, von einer Haftstrafe abzusehen, wenn der Angeklagte ein Geständnis ablege. Doch der wollte nicht. Und so platzte denn der Prozess. Die Richterin kündigte an, nun werde ein gerichtlicher Sachverständiger ein Gutachten zu den angeklagten Fällen anfertigen: „Dann werden wir uns irgendwann wiedersehen.“ Der Landwirt darf übrigens keine Tiere mehr halten.