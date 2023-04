Baubürgermeister Tim von Winning zu Gast bei Markus Lanz in ZDF-Talkshow

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning ist als Experte für den Wohnungsbau in der ZDF-Talkshow zu Gast. Er wird auch über eine Ulmer Eigenheit sprechen. Nur eine Hürde bleibt.

Im Thema steckt Tim von Winning tief drin, viel Vorbereitung braucht es da nicht. Am Mittwoch, 26. April, will ZDF-Moderator Markus Lanz mit seinen Gästen über das Thema Wohnungsbau sprechen. Mit dabei: der Ulmer Baubürgermeister. Zustande gekommen ist die Einladung wohl über eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Von Winning wird über grundsätzliche Fragen des Themas Wohnungsbau sprechen, aber auch über eine Ulmer Spezialität.

In der Stadtverwaltung ist Wohnungsbau seit vielen Monaten ein zentrales Thema. "Wir sprechen sehr viel darüber - und wir sprechen auch mit Bauunternehmen", berichtet Tim von Winning. Der 53-Jährige ist erst vor einem knappen Monat abermals zum Ulmer Baubürgermeister gewählt worden. Mit einer "überzeugenden Mehrheit", wie Oberbürgermeister Gunter Czisch anschließend bekannt gab. Das genaue Ergebnis blieb geheim. Allerdings hatte von Winning aus der Fraktion CDU/UfA teils harte Kritik wegen seiner Amtsführung und fehlender Visionen für die Stadt bekommen.

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning bei Markus Lanz im ZDF

Der Ulmer Baubürgermeister beschäftigt sich nicht nur in seiner eigenen Stadt mit dem Thema Wohnungsbau, er ist auch Co-Vorsitzender im Strategiedialog "Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen", den die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi (CDU) einberufen hat. Bei Markus Lanz wird von Winning mit der Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zusammentreffen, die wenige Wochen später in Ulm gemeinsam mit Razavi zu Gast sein wird. Am 13. Mai kommen beide Politikerinnen nach Ulm, wo zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung ein Frühlingsfest im Dichterviertel gefeiert wird.

Von Winning will bei Markus Lanz über grundsätzliche Fragen, Anforderungen und Schwierigkeiten des Wohnungsbaus sprechen, aber auch über eine Ulmer Eigenheit: "Die Ulmer Bodenpolitik ist für viele interessant", ist der Baubürgermeister überzeugt. Die Strategie, sich Grundstücke zu sichern und diese dann unter Auflagen zur Bebauung zu vergeben, spielt in der Stadtentwicklung eine wichtige Rolle und hat aus vielen Teilen Deutschlands immer wieder Lob hervorgerufen. Spekulanten haben weit geringere Chancen als in anderen Kommunen. Thematisch sei er also vorbereitet, sagt von Winning - und scherzt noch: "Aber wir werden es ja nach der Sendung sehen, ob da ein kleiner Provinzbürgermeister aus Süddeutschland mit rotem Kopf sitzt." Nur eine Hürde gibt es noch: Der Streik der Gewerkschaft Verdi wird den Bahnverkehr einschränken. "Wenn die Züge fahren, bin ich bei Markus Lanz", sagt der 53-Jährige.