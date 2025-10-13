Bei Wohnalternativen besteht noch Luft nach oben

Das klassische Einfamilienhaus? Für die allermeisten inzwischen unbezahlbar. Neubauwohnungen? Die nötigen Mieten verschlingen immer mehr vom Einkommen. Mehr Baugebiete? Bedeuten noch mehr Flächenfraß. Hinzu kommt, dass in mehr als 40 Prozent aller deutschen Haushalte nur eine einzige Person wohnt – das bedeutet Vereinsamungsgefahr. Doch was sind die Alternativen?

Schon im Vorfeld des Tags der alternativen Wohnformen in Ulm haben sich im Einsteinhaus besondere Wohnprojekte und Initiativen vorgestellt. Es bedurfte nur eines kurzen Eingangsstatements von Daniel Kanzleiter (Vh Ulm) bei seiner Anmoderation dieser Veranstaltung, um die ganze Misere auf dem Wohnungsmarkt auf den Punkt zu bringen. Eingeladen waren Initiativen, die „alternative Wohnformen“ umgesetzt haben oder dies erst noch wollen.

So wie der Verein, der einen „Mehrgenerationen Pflegehof“ in Ulm oder im nahen Umkreis ins Leben rufen möchte. Bis zu zwölf Personen allen Alters mitsamt einigen Pflegebedürftigen unter einem Dach: Die Fitten unterstützen die anderen, wohnen dafür günstiger. Professionelle Pflegekräfte sind auch mit an Bord, um Überforderung zu vereiteln. Voller Enthusiasmus stellte die Vorsitzende Carolyn Thomas die Projektidee vor. Der Haken: Die Suche nach einer geeigneten Immobilie ist bislang erfolglos geblieben.

So wie auch die Suche von Günter Schmidgall nach einem Grundstück. Der Ulmer, von Beruf Maschinenbauingenieur, hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer noch zu gründenden Genossenschaft ein Wohnprojekt zu realisieren in kostengünstiger Bauweise. Die Initiative stecke gerade mal wieder „in einem Tal“, räumt er ein. Sein Problem: Wenn sich keine reale Perspektive eröffnet, springen die Interessenten an seinem „Wohnwerk“ wieder ab. Trotzdem bleibt der Ulmer optimistisch. „Warum soll das in Ulm nicht gelingen?“

Dieselbe rhetorische Frage stellte ein Wohnaktivist, der in Ulm ein Projekt nach dem Modell des „Mietshäuser-Syndikats“ in Gang bringen möchte. Aus der Taufe gehoben in Freiburg, unterstützt die nicht-kommerziell organisierte Beteiligungsgesellschaft Hausprojekte durch Beratung und Finanzierung. Über 200 davor wurden bereits ins Leben gerufen. Ulm, Neu-Ulm und nähere Umgebung aber bildeten noch einen weißen Fleck auf der Syndikats-Karte.

Auch das Bauen im Rahmen einer Kleingenossenschaft oder der „Pflegebauernhof“ sind keineswegs Hirngespinste von träumerischen Utopisten, sondern andernorts bereits mit konkreten Projekten am Start, betonen deren Protagonisten. Es bräuchte Eigentümer, die bereit wären, neue Wege mitzugehen, es fehle gleichzeitig an Unterstützung durch die Städte, führen sie Klage. Käme es doch einmal zu Ausschreibungen per Konzeptvergabe, seien die Bedingungen unpassend für eine junge Genossenschaft, so Schmidgalls Erfahrung. Bauen nach dem Prinzip der Baugemeinschaften aber sei ihm zu wenig: „Das fußt ja eigentlich auf dem Bauträger-Modell, auf Eigentumswohnungen.“ Ihm aber schwebe ein gemeinschaftliches Modell vor.

Aber auch in und um Ulm herum knospen inzwischen die ersten Ansätze „alternativer Wohnformen“. Mitmoderatorin Magdalena Tewes ist beruflich bei der Caritas Ulm-Alb-Donau mit der Vermittlung von „nicht genutztem Wohnraum“ an Untermieter gegen Mithilfe rund um den Haushalt beschäftigt. Bei Blaubeuren existiert ein „Beginenhof“, ein Wohnprojekt selbstbestimmter Frauen.

Die Ulmer Heimstätte, mit 2500 Wohnungen im Bestand größte Baugenossenschaft in Ulm, betreibt unter ihren Fittichen einige Häuser nach dem Modell der „Hausgemeinschaften“. Die Mieter dort können Nachmieter vorschlagen, betreiben Arbeitsgemeinschaften und verwalten gemeinschaftliche Räume für gemeinsame Aktivitäten.

Anwesend im Club Orange der Ulmer Vh war ebenso eine Sprecherin der Onlineplattform „Bring together“, welche Wohngemeinschaften zusammenbringt. Vorgestellt wurde zudem das Projekt der „Hoffnungsträger-Stiftung“, die im Ulmer Ortsteil Donaustetten ein integratives Wohnprojekt hochzieht, in dem Geflüchtete und hierzulande Geborene in Interaktion treten sollen. An zehn Standorten sei man bereits vertreten.

Tiny-Häuser, wie sie in Bellenberg in einer Mini-Siedlung entstehen, wurden in der Veranstaltung ebenfalls unter „alternative Wohnformen“ gelistet. Doch da hängt alles von der Ausführung und vom Standort ab. Verbraucherschützer haben errechnet, dass der Energieverbrauch in so einem Minihaus etwa doppelt so hoch sein kann wie in einem Mehrfamilienhaus, und auch der Flächenverbrauch pro Person sei im Vergleich dazu deutlich höher. Sinnvoll könnten diese jedoch in engen Baulücken oder auf Brachflächen sein.