A8 nach Unfall gesperrt: Motorradfahrer erleidet tödliche Verletzungen

Die A8 zwischen Ulm und Stuttgart war nach einem Unfall stundenlang voll gesperrt. Der Verkehr wurde ausgeleitet. Ein 28-Jähriger kam ums Leben.

Bei einem Unfall auf der A8 bei Kirchheim-Ost ist ein 28 Jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 28-Jährige gegen 9.30 Uhr auf seinem Motorrad der Marke BMW in Richtung Karlsruhe. Ebenfalls fuhr zu dieser Zeit ein 48-Jähriger in einem Laster des Herstellers Renault auf der A8. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll der Lasterfahrer auf Höhe Kirchheim/Teck-Ost von der mittleren auf die linke Spur gewechselt sein. Daraufhin sei der 28-Jährige mit seinem Motorrad in das Heck des Lasters gefahren.

Tödlicher Unfall auf A8: Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Die Polizei Mühlhausen sei sofort zur Unfallstelle gefahren, genauso wie Rettungsdienst und ein Notarzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Lenker des Motorrads erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lasters erlitt keine Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Hergangs des Unfalls beauftragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Gutachter. Gemeinsam mit der Polizei soll dieser Ermittlungen zum Unfall durchführen. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf 8000 Euro, am Renault auf 10.000 Euro. Abschlepper brachten die Fahrzeuge von der Unfallstelle. An der mittleren Schutzplanke entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Stau nach tödlichem Unfall auf A8 bis nach Hohenstadt

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und die Arbeiten des Gutachters bis gegen 15 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde zeitweise an der Anschlussstelle Aichelberg ausgeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau bis nach Hohenstadt hinter den Drackensteiner Hang zurück. (AZ)