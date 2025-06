Wieder Unfall mit mehreren Toten, wieder PS-starkes Auto - auch wieder Poser-Szene?

So geht es doch nicht weiter. Während die ansonsten so regulierungsfreudige EU dafür gesorgt hat, dass Schraubverschlüsse an Getränkeflaschen mit diesen fest verbunden sein müssen, während ernsthaft darüber nachgedacht wird, dass ich meine 20 Jahre alte Karre (top gepflegt und verkehrssicher) jedes Jahr zum TÜV bringen muss, passiert hier mehr oder weniger gar nichts. Wie in den bisherigen Kommentaren bereits angesprochen sind hier verschärfte Regelungen längst überfällig - und auch gerechtfertigt. Fahranfänger sollten Autos über xx PS erst nach 5 Jahren fahren dürfen. Und parallel dazu müsste es unbedingt härtere Strafen geben bei schweren Verstößen. Wer z. B. die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h überschreitet, ist seinen Führerschein los, und damit meine ich nicht, dass er/sie nach 1 Jahr den Schein wieder bekommt, nein, nach frühestens 3 oder 4 Jahren kann er/sie ihn wieder neu machen, mit Theorie und mindestens 30 Fahrstunden. Hier ist Milde doch vollkommen fehl am Platz