Tödlicher Unfall: Auto kollidiert mit Pferdekutsche - Mann stirbt

Ein Auto will eine Pferdekutsche überholen und kollidiert mit dem Heck des Gespanns. Für einen Mitfahrer kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pferdekutsche in Rot an der Rot im Kreis Biberach ist ein Mann vom Kutschbock gefallen und gestorben. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 10.40 Uhr ein Kutschengespann mit zwei Pferden die Ortsumfahrung von Zell an der Rot kommend in Richtung Rot an der Rot. Auf dem Kutschbock saßen die 57-jährige Führerin des Gespannes mit ihrem 67-jährigen Mitfahrer.

Tödlicher Unfall nach Überholvorgang: Auto kollidiert mit Heck der Kutsche

Ein in gleicher Richtung fahrender 43-jähriger Fiat-Fahrer überholte das Gespann auf Höhe eines dortigen holzverarbeitenden Betriebes. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit dem Heck der Kutsche.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Gespann in den rechten Straßengraben abgewiesen. Der Mitfahrer stürzte auf die Straße. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Kutschenführerin und auch der Fiat-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Nach ersten polizeilichen Schätzungen entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von mehr als 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfall in Rot an der Rot: Rettungshubschrauber landet vor Ort

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Rot an der Rot eingesetzt. Um die Verletzten kümmerten drei Rettungswägen mit zwei Notärzten. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter hinzugezogen und der mutmaßliche Unfallverursacher auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Der Sachverständige untersuchte die beschädigten Fahrzeuge und die Unfallstelle auf Spuren. Die Ortsumfahrung musste während der polizeilichen Maßnahmen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Laupheim übernommen. (AZ)