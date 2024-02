Senden-Hittistetten

vor 32 Min.

Tödlicher Unfall: Warum war der 18-Jährige zu Fuß auf der A7?

Plus Ein 18-Jähriger ist zu Fuß auf der A7 bei Senden unterwegs und wird von zwei Autos erfasst. Die Polizei äußert sich zu neuen Erkenntnissen nach dem tödlichen Unfall.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Zwei Autos hatten ihn am Sonntagmorgen auf der A7 bei Senden erfasst. Zu Fuß hielt er sich gegen 4.30 Uhr dort auf. Doch warum? Die Polizei nennt auf Nachfrage erste Erkenntnisse, doch vieles ist auch am Tag danach noch unklar.

Ereignet hatte sich der Unfall etwa rund einen Kilometer nach dem Autobahndreieck Hittistetten in Fahrtrichtung Norden. Auf Höhe der Ortsverbindungsstraße Aufheim-Holzschwang kollidierte erst das Auto eines 64-Jährigen mit dem jungen Mann und kurz danach mit einem weiteren Wagen einer 61-Jährigen. Der 18-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen