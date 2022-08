Tödlicher Unfall mit "autonomem E-Testauto": Das sagt ein Experte der Uni Ulm

Lokal BMW widerspricht der Polizei: Der in den tödlichen B28-Unfall verwickelte Wagen war "kein autonom fahrendes Fahrzeug". Ein Experte der Universität Ulm klärt auf.

Bei einem schweren Unfall am Montagnachmittag auf der B28 auf der Schwäbischen Alb zwischen Römerstein-Zainingen und Laichingen-Feldstetten erleidet ein 33-Jähriger tödliche Verletzungen, neun weitere Personen - darunter ein Kleinkind - werden schwer verletzt. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar. Laut Polizei kam ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Wagen, ein BMW iX, handelt es sich laut Polizei um ein "autonomes E-Testfahrzeug". Hersteller BMW aber widerspricht: "Das beteiligte BMW-Fahrzeug war kein autonom fahrendes Fahrzeug." Ein Experte der Universität Ulm klärt auf und gewährt Einblicke, kommen dort derartige Autos schließlich regelmäßig zum Einsatz.