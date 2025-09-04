Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall auf der B311: Zwei Männer sterben nach missglücktem Überholmanöver im Alb-Donau-Kreis

Tödlicher Unfall

Missglücktes Überholmanöver: Zwei Männer sterben bei Unfall

Früh am Morgen kracht es bei Öpfingen. Zwei Wagen stoßen auf der B311 frontal zusammen. Für die Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zwei Männer starben bei dem Verkehrsunfall.
    Zwei Männer starben bei dem Verkehrsunfall. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

    Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei setzte einer der Autofahrer auf der Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen trotz Verbots zu einem Überholmanöver an. Der 38-Jährige zog zunächst an einem Transporter vorbei und wollte anschließend einen Lastwagen passieren.

    Dabei stieß sein Wagen frontal mit hoher Geschwindigkeit mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 55-Jährigen zusammen. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle.

    Die Polizei sucht nun nach einem Lastwagenfahrer, der den Unfall als Zeuge mitbekommen haben soll.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden