Tödliches Zugunglück bei Riedlingen: Erste Verletzte können Ulmer Kliniken wieder verlassen

Drei Menschen haben bei dem Zugunglück am Sonntag bei Riedlingen im Kreis Biberach ihr Leben verloren: der 32 Jahre alte Lokführer, ein 36-jähriger Auszubildender und eine 70 Jahre alte Mitreisende. 41 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Zunächst war noch von viel mehr Betroffenen ausgegangen worden. Ein „Massenanfall an Verletzten“ wurde ausgerufen. Rund 300 Kräfte waren im Einsatz, weitere waren auf Abruf. Auch die Kliniken im Kreis Neu-Ulm bereiteten sich vor, wurden jedoch nicht benötigt. Mehr als die Hälfte der Verletzten kam in Ulmer Kliniken unter.

Zehn Verletzte seien ins Universitätsklinikum Ulm über den Bodentransport eingeliefert worden, weitere 14 ins benachbarte Bundeswehrkrankenhaus (BWK), berichtet eine Sprecherin der Uniklinik Ulm im Gespräch mit unserer Redaktion. Jene Personen hatten verschiedenste Verletzungen erlitten, unter anderem an der Wirbelsäule, und wären unter Schock gestanden. An der Uniklinik seien inzwischen alle „über den Berg“. Vereinzelt sollen Patientinnen und Patienten im Laufe des Montags sogar schon wieder entlassen werden.

Am BWK scheint die Situation ähnlich zu sein, wie ein Sprecher unserer Redaktion berichtet. Zu ihnen seien überwiegend Leichtverletzte mit dem Bus der Feuerwehr Ulm gebracht worden. Die Patientinnen und Patienten seien gehfähig gewesen. Wie bei der Uniklinik könnten auch beim BWK schon am Montag wieder welche nach Hause. Das BWK sei für mehr und auch schwerere Fälle vorbereitet gewesen.

Zugunglück bei Riedlingen: Die Schwerverletzten kamen in Kliniken in der Region

Die Befürchtungen zu Beginn der Alarmierung kurz nach dem Unglück hätten sich zum Glück nicht bewahrheitet und nach und nach „relativiert“. Die Schwerverletzten seien zudem nicht nach Ulm gebracht worden, sondern wären in der näheren Region geblieben, so der BWK-Sprecher.

Im Landkreis Neu-Ulm kamen keine Verletzten unter. Zwar seien auch hier mögliche Kapazitäten abgefragt worden, wie eine Kliniksprecherin erzählt. In der Folge sei Personal bereits „zusammengetrommelt“ worden. So habe beispielsweise die Tagesschicht zunächst länger bleiben müssen. Gegen 21 Uhr aber sei mitgeteilt worden, dass es keinen Bedarf gibt. Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach waren keine Einsatzkräfte aus dem Kreis Neu-Ulm vor Ort.