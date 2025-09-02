Töpfermarkt und verkaufsoffener Sonntag: Das ist am Wochenende in Neu-Ulm geboten

Der 39. Neu-Ulmer Töpfermarkt findet am Samstag und Sonntag, 6. und 7. September, auf dem Petrusplatz statt. Die Stadtverwaltung erwartet rund 10.000 Besucherinnen und Besucher. Außerdem ist in Neu-Ulm verkaufsoffener Sonntag.

Das ist beim Töpfermarkt auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm geboten

Der Markt auf dem Petrusplatz gehört laut Stadt zu den größten Töpfermärkten in ganz Süddeutschland. Wie immer stellen ausschließlich Profis ihre Waren aus und verkaufen sie. Und auch heuer ist der Töpfermarkt wieder international: Anbietende aus Belgien, Lettland und Litauen sind an den zwei Markttagen mit dabei. Das Angebot an den zahlreichen Ständen umfasst die unterschiedlichsten aus Ton hergestellten Produkte. Von Gebrauchsgegenständen über Dekorationsartikel bis hin zu Kunstgegenständen ist nahezu alles dabei.

Auch für die kleinen Gäste ist etwas geboten: Mit Ton und Fantasie können Kinder und ihre Familien kleine Donau-Fische gestalten, die anschließend mit nach Hause genommen werden dürfen. Die Drehorgelspieler Jürgen Laufer aus Kißlegg und Helmut Seitz aus Weißenhorn werden den Töpfermarkt zudem musikalisch umrahmen. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt beispielsweise Bratwurst, Langos, Kaminkuchen und Crêpes. Die Marktzeiten sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Wegen des Töpfermarkts wird der Wochenmarkt am Samstag, 6. September, auf den Rathausplatz und den Kirchenvorplatz St. Baptist verlegt.

Der Töpfermarkt findet in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag statt. Zahlreiche Neu-Ulmer Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In der Glacis-Galerie dürfte der Andrang wieder besonders groß sein. Dort gibt es ab 14 Uhr ein Spektakel mit „Marvel“-Superhelden. Vertreten sind voraussichtlich Captain America, Sue Storm, Black Panther, Black Widow und Rocket Raccoon. Die Darsteller sind bis 17 Uhr auf der Bühne anzutreffen. Die Gastronomie im Einkaufszentrum öffnet bereits um 11 Uhr. Das Parken auf den mehr als 1200 überwiegend überdachten Stellplätzen der Glacis-Galerie ist am Sonntag kostenfrei.

Auf dem Rathausplatz heißt es am Sonntag „Neu-Ulm tanzt mit der Welt“

Auf dem Rathausplatz gibt es am Sonntag mit der Veranstaltung „Neu-Ulm tanzt mit der Welt“ ein Begleitprogramm des Vereins „Wir in Neu-Ulm“. Es treten unterschiedliche Tanzgruppen aus den Tanzschulen der Doppelstadt auf und sorgen so für ein multikulturelles Programm auf dem Platz sorgen. Verschiedene kulinarische Angebote sowie ein Kinderprogramm beleben den Rathausplatz dabei zusätzlich. Auch die Katzenhilfe Ulm/Neu-Ulm präsentiert sich an einem Infostand und bietet eine Tombola an. (AZ)