Toni Bartls Alpin Drums sind Rhythmus pur

Eine mitreißende Performance von Toni Bartls Alpin Drums im Ulmer Zelt. Aus Schrott und Fantasie wird ein Konzert der besonderen Art.

Produzent Toni Bartl ist ein absolutes Unikum. Der in Garmisch-Partenkirchen geborene und auf einer Alm aufgewachsene Produzent und Erfinder baut Recycling-Objekte, ist Hotelier, Komponist und ersinnt so urkomische Produktionen wie Knedl & Kraut, Yellow Hands und Recyklang. Letzteres ein Projekt, das auch auf seine Alpin Drums verweist, wo es um den möglichst originellen musikalischen Einsatz von Wertstoffhof-Stücken geht. Mit den Alpin Drums wird diese höchst gelungene Mischung aus Schrott und Fantasie, Alpenklischee und Musikinnovation auf die Spitze getrieben, und wenn man glaubte, den skurrilen Charme der Blue Man Group nicht steigern zu können, so wurde man im Ulmer Zelt eines Besseren belehrt.

Doch, da geht noch etwas. Da geht noch viel mehr. Vielleicht die genial-eigenartigste Show seit Langem: Hans Mühlegg, Jörg Regenbogen, Bodo Matzkeit und Raimund Bierling bauten auf der Zeltbühne ihre Allzweck-Kisten auf, die zwar wie rudimentäre Holzkisten aussehen, im Lauf des Abends aber so etwas wie das ideenreiche Schweizer Armeemesser des Trommel-Klangs wurden. So lassen sich alle Arten von kreativen, originellen, umfunktionierten Utensilien aus- und aufklappen, es gibt eine Art Sitz, auf dem die Musiker Platz nehmen können, eine Multifunktionsbox für den schönsten Radau diesseits der Alpen.

"La Cucaracha" auf Fußbällen

Das Prinzip bleibt während des Abends durchweg das gleiche, wird aber fortwährend variiert und mit neuen „Instrumenten“ wie etwa Blech- oder Plastiktöpfen, Melkeimern, Sensen, Milchkannen, Holzbierfässern und (Klapp-)Stühlen erprobt. Ein einfacher Grundrhythmus wird zu einem komplexen, virtuosen Klanggebilde aufgetürmt, und nicht selten hört man da Vertrautes in neuem Rhythmusgewand, etwa "La Cucaracha" auf Fußbällen, die mit Trillerpfeifen gespickt sind, oder eine schrullige „Tequila“-Fassung auf Blumentöpfen, die zu einer Art Xylofon montiert sind. Und apropos Blue Man Group: Diese trommeln zwar auch auf Plastikrohren, aber im Klangspektakel "Der Berg groovt" wird da ein 80er-Jahre-Synthesizer-Reißer zum auch optisch atemberaubenden Gesamtkunstwerk.

Nun könnte einem die ganze Trommelei irgendwann auch mal auf den Zeiger gehen, aber das ist an keiner Stelle der Fall. Im Gegenteil: An Szenenapplaus mangelt es nicht und der Einfallsreichtum nimmt im Lauf des Abends eher noch zu. Da wird aus den grässlichen Quietsche-Spielzeugen für Hunde eine monthy-pythoneske Orgel, und an anderer Stelle wird ein Stuhl zur Gitarre. Eine Violine wird mit einem Rührstab zum schauerlich seufzenden Taktgeber und vier Werkzeugkästen ergeben in den Händen der Musiker dank perfekten, sekundengenauen Zusammenspiels eine vogelwilde, rasante Performance ab, zu der man eigentlich tanzend ausrasten müsste. Staunend hört man zwischendurch auch Steeldrum-Anklänge auf Spateln und Emailletassen, Gamelanklänge aus allerlei Küchenbesteck und Flötentöne aus einer leeren Zahnpastatube. Zwar kommen alle Kulissen und Musikgeräte aus dem alpinen Raum, aber die Botschaft ist international verständlich. Ein furioser, bis zur letzten Sekunde staunend machender Abend zwischen Musik, Akrobatik und Kunstperformance, der spielend erklärt, warum sich Toni Bartls Lederhosen-Group Fans auch über die Landesgrenzen hinaus gemacht hat. Das Publikum: restlos begeistert.

