Die CSU-Landratskandidatin Eva Treu kann auch kräftig zupacken

Plus Nach dem Abschied von Thorsten Freudenberger aus dem Landratsamt muss der Landratsposten im Januar neu besetzt werden. Wir stellen die fünf Kandidierenden vor. Heute: Eva Treu aus Pfuhl.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Altgediente Journalisten machen sich bei Interviews gerne Notizen in einem Blöckchen. Und beim Durchblättern nach dem Gespräch mit Eva Treu fällt auf: Sie hat sehr oft das Wort "anpacken" verwendet, und zwar in recht unterschiedlichen Zusammenhängen. Mal geht es um ihre persönlichen Eigenschaften, mal um andere Menschen, die ebenfalls etwas "anpacken" - und die sie unterstützen will, sollte sie im Januar zur Landrätin gewählt werden.

Eva Treu hat sich kurz entschlossen um den Landratsposten beworben

Dass sie kurz entschlossen zupacken kann, hat sie im Oktober bewiesen: Kurz vor Ende der parteiinternen Anmeldefrist hob sie die Hand und hinterlegte beim CSU-Kreisvorsitzenden Thorsten Freudenberger ihr Interesse an einer Kandidatur. Wenig später wurde sie von den Kreisdelegierten - wenn auch nur knapp - gewählt. Damit hatte sie überraschend den eigentlichen Favoriten, den Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst aus dem Feld geschlagen. Warum wollte sie sich damals aufstellen lassen? "Ich bin von verschiedenen Personen, etwa aus der Wirtschaft oder dem privaten Umfeld, immer wieder angesprochen worden. Die sagten: 'Mach's doch du!'" Kurz vor dem Meldeschluss habe sie noch ein Politiker, dessen Namen sie nicht nennen will, zur Kandidatur aufgefordert. Und dann habe sie sich eben gesagt: "Wie wär's? Zu verlieren habe ich nichts." Als es dann mit der Nominierung auf Anhieb geklappt hatte, war sie "superstolz".

