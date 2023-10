#Top

vor 33 Min.

Die Ratiopharm-Arena ist eine der gefragtesten Sportstätten in Deutschland

Plus Basketball, Tischtennis, Turnen, Schießen, Handball – in der Ratiopharm-Arena werden immer mehr bedeutende Events ausgetragen. Was macht die Halle so begehrt?

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben hier in der vergangenen Saison den bislang größten Erfolg der Klubgeschichte gefeiert. Sie sind Meister geworden, haben auf der bayerischen Seite der Donau alle Top-Teams der Bundesliga geschlagen. Den FC Bayern München, Alba Berlin und auch Bonn. Seit Dezember 2011 sind sie in der Ratiopharm-Arena daheim. Womöglich ein gutes Omen, dass sie damals das Premierenspiel gegen Oldenburg gewannen. Auch wenn es immer mal wieder Gedankenspiele über einen möglichen Auszug und Träume von der eigenen Basketball-Arena gibt: Die Korbjäger fühlen sich grundsätzlich wohl an diesem Ort. Aber das ist sportlich längst nicht alles. Tischtennis, Turnen, Schießen, Darts, Handball – die Multifunktionshalle in Neu-Ulm hat sich zu einer der führenden Sportstätten in Deutschland entwickelt. Geschäftsführer Richard King sagt: „Ich denke, die Ratiopharm-Arena hat eine perfekte Größe für viele Veranstaltungen. Außerdem ist die Arena sehr kompakt gebaut, dadurch ist man als Zuschauer selbst beim Tischtennis ganz nah dran und kann alles verfolgen.“

Der Austausch mit den Sportverbänden läuft reibungslos. Teilweise kommen Veranstalter und Verbände direkt auf die Verantwortlichen in Neu-Ulm zu. „Teilweise fragen aber auch wir an, ob spezielle Events bei uns vorstellbar wären“, sagt King. In den kommenden Monaten stehen gleich mehrere Highlights an. Am Freitag, 3. November, zum Beispiel bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Vorbereitung ein Länderspiel gegen Afrikameister Ägypten. Am Samstag, 2. Dezember, geht es in der Ratiopharm-Arena um den "Henkelpott" des deutschen Turnens. Das Finale der besten Teams der Bundesliga steigt schon zum dritten Mal in Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen