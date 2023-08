Neu-Ulm

18:00 Uhr

Pfeifende Züge: Wer darf den Bahnübergang Gerlenhofen dichtmachen?

Plus Kommende Woche könnte darüber entschieden werden, den unbeschrankten Überweg in Gerlenhofen vorübergehend ganz zu schließen. Aber dabei ist einiges noch recht unklar.

Das nervtötende Gepfeife am südlichen Gerlenhofer Bahnübergang und die Proteste der Bewohner haben die Debatte um einen geplanten Ausbau weiter erhitzt. Am kommenden Mittwoch steht das Thema ganz oben auf der Tagesordnung des Neu-Ulmer Ferienausschusses - und es dürfte eine Diskussion geben, die der Gluthitze dieser Tage angemessen ist. Dass es schwierig werden könnte, zeigen die Wortmeldungen von CSU und Freien Wählern vom Freitag: Sie gipfeln in der Frage, wer denn überhaupt verfügen könnte, den Übergang bis zum geplanten Umbau in zwei Jahren zu schließen, die Bahn oder die Stadt? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Vor allem die CSU beklagt einige Ungereimtheiten. Außerdem scheint sie zumindest in Teilen nicht mehr abgeneigt, den Übergang zu schließen.

Die Debatte über den Bahnübergang ist derzeit verfahren

Derzeit wirkt die Sache etwas verfahren. Es gibt zwar eine fertig ausgearbeitete Planung, wie die neue Kreuzung in zwei Jahren aussehen soll. Die Unterlagen sind von der Stadtverwaltung kürzlich begutachtet und mit nicht sehr einschneidenden Kommentaren versehen worden. Darüber soll der Ausschuss am Mittwoch abstimmen. Allerdings steht auch noch zur Debatte, den Überweg möglicherweise zu schließen, bis er komplett umgebaut und mit Schranken versehen ist - und da beginnen offenbar die Differenzen zwischen Bahn und Stadt.

