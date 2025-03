Totalschaden nach Autodiebstahl: Der Besitzer schafft es noch auf den Beifahrersitz und fährt mit

Ein 29-Jähriger hat am Montag um 15.50 Uhr kurzzeitig seinen Peugeot beim Universum Center in der Ulmer Schillerstraße geparkt. Dass er die Schlüssel im Auto zurückließ, beobachtete ein 21-Jähriger. Der nutzte die Gelegenheit und stieg in das Fahrzeug ein. Beim Losfahren gelang es dem Geschädigten noch, auf der Beifahrerseite einzusteigen. Der Täter fuhr von der Schillerstraße in Richtung Schillersteg.

Obwohl der Geschädigte vom Beifahrersitz aus versuchte, den 21-Jährigen zum Anhalten zu bewegen, gab der Gas. Mit hoher Geschwindigkeit bog er in die Böblingerstraße ein und kollidierte beinahe mit einem geparkten Auto. Kurz darauf lenkte er zu stark nach links und fuhr mit Vollgas gegen eine Hecke. Dann prallte er gegen eine Mauer und verursachte einen Totalschaden von etwa 5000 Euro. Dabei lösten auch die Airbags aus. Da sich die Fahrertür wohl nicht öffnen ließ, kletterte der 21-Jährige auf den Rücksitz und flüchtete zu Fuß.

Die Polizei Ulm nahm den Verdächtigen kurz darauf im Rahmen einer Fahndung an der Haltestelle des Universum Center vorläufig fest. Da der Mann mutmaßlich unter Drogen stand, musste er zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Einen Führerschein hatte er nicht. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)