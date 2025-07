Abt in Ulm: Früher auf dem Münsterplatz, in jenem Gebäude, in dem heute das Motel One untergebracht ist, und heute im ehemaligen KL-Ruppert-Haus in der Hirschstraße. Eine 1879 begonnene Tradition geht im Januar kommenden Jahres endgültig: 146 Jahre nachdem Carl Abt am Münsterplatz begonnen hatte, Eisenwaren zu verkaufen, fällt der Vorhang.

