Trafo kippt auf Lastwagen um – Feuerwehreinsatz beim Ulmer Zoll im Donautal

Einen rund dreistündigen Feuerwehr-Einsatz hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmittag verursacht, weil seine Ladung nicht ausreichend gesichert war. Gegen 11.30 Uhr fuhr er auf dem Hof des Zollamtes im Ulmer Donautal vor und zog eine Ölspur hinter sich her. Als die Schiebeplane des Sattelzuges geöffnet wurde, war die Ursache sichtbar. Der hinterste von fünf Transformatoren auf der Ladefläche war umgekippt und hatte die anderen Transformatoren zusammengeschoben. Mindestens zwei weitere Transformatoren wurden beschädigt und das zur Kühlung benötigte dünnflüssige Transformatorenöl lief aus. Von der Ladefläche liefen über 100 Liter Öl auf den Hof und in einen Gully der dortigen Kanalisation.

Die Feuerwehr Ulm ist mit rund 20 Leuten und Spezialfahrzeugen im Einsatz

Die Feuerwehr Ulm rückte mit rund 20 Feuerwehrleuten und mehreren Spezialfahrzeugen aus, um das Öl aufzufangen. Die Feuerwehr Neu-Ulm unterstützte mit einer wasserdichten Mulde, um die Transformatoren umladen zu können. Die Entsorgungsbetriebe der Stadt spülten den Abwasserkanal, die Umweltbehörde war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Abschließend wurde ein Bergungsunternehmen mit dem Umladen der undichten Transformatoren beauftragt. Ebenfalls wurde eine Reinigung des Hofes mit einer Reinigungsmaschine vorgenommen. Für die mangelhafte Ladungssicherung erhob die Verkehrspolizei Laupheim eine Sicherheitsleistung von 200 Euro. Die Reinigungs- und Bergungskosten von mehreren Tausend Euro fallen zusätzlich an.