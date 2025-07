Nersinger Wasser bleibt weiter verunreinigt

Vorerst keine Entwarnung beim Trinkwasser: In Nersingen muss bis auf Weiteres abgekocht werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Krätschmer gefragt, ob es Erkenntnisse gebe, wie lange das verunreinigte Wasser noch abgekocht werden müsse. Der Zweite Bürgermeister Gerhard Jehle berichtete daraufhin, dass man mit dem Gesundheitsamt in ständiger Verbindung stehe. „Die Leitungen werden noch durchgespült“, sagte er. „Das Gesundheitsamt geht von hundertprozentiger Sicherheit nicht weg. Erst wenn es grünes Licht gibt, muss man nicht mehr abkochen. Das dürfte in spätestens 14 Tagen der Fall sein.“ Bei einer Routinekontrolle waren Verunreinigungen festgestellt worden.

Wahlhelfer bekommen „Erfrischungsgeld“

Der Gemeinderat hat sich zudem mit der Aufwandsentschädigung für Wahlhelferinnen und Helfer bei der Kommunalwahl am 8. März kommenden Jahres befasst und ohne große Diskussion einstimmig beschlossen, den „normalen“ Helfern ein Erfrischungsgeld, wie es offiziell bezeichnet wird, in Höhe von 130 Euro zu zahlen. Wahlvorsteher erhalten 150 Euro. Einen Teil der dadurch entstehenden Kosten trägt der Landkreis, den Rest die Kommune. In einer früheren Sitzung hatte der dieses Mal abwesende Bürgermeister Erich Winkler gesagt, es werde immer schwerer, Wahlhelfer zu finden. Mit einer ordentlichen Vergütung sollte das Problem in den Griff zu bekommen sein. Als Gemeindewahlleiterin wird nach einstimmigem Votum Julia Keller fungieren, Jutta Schneid ist Stellvertreterin.