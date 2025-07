Zu teuer, zu kompliziert: Pfaffenhofen lehnt zusätzlichen Wanderweg ab

Einen Spazierwanderweg für Pfaffenhofen? Der Ort bietet „grundsätzlich geeignete Voraussetzungen“ dafür – das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie des Leader-Tourismuskonzepts für die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm, in der das Potenzial weiterer Spazierwanderwege in der Region untersucht wurde. Vorgeschlagen wird in der Analyse eine Umsetzung rund um das Eichholz in Pfaffenhofen.

