Tür offen gelassen: Autoschlüssel und Brieftasche aus Haus in Neu-Ulm gestohlen

Tür offen gelassen: Autoschlüssel und Brieftasche aus Haus in Neu-Ulm gestohlen

Viele lassen ihre Haustüren aufgesperrt, während sie Gartenarbeiten machen. Einem Mann aus Neu-Ulm wurde das zum Verhängnis, als ein Dieb diese Chance nutzte.
    Haustüren sollten immer geschlossen sein. Sonst läuft man Gefahr, bestohlen zu werden.
    Haustüren sollten immer geschlossen sein. Sonst läuft man Gefahr, bestohlen zu werden. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Schnell etwas aus dem Auto holen, Unkraut jäten oder wenn der Handwerker da ist: Viele Menschen lassen dann ihre Haus- oder Wohnungstür offen oder lehnen sie nur an. So auch ein 46-Jähriger aus Neu-Ulm. Laut Polizei nutzte ein Dieb die Gelegenheit und entwendete mehrere Wertgegenstände

    Am Montagmorgen verließ der 46-Jährige für 15 Minuten sein Haus. Dabei ließ er die Eingangstür offen, weil am Haus Arbeiten stattfanden. Ein bislang unbekannter Täter ergriff die Chance, schlich in das Haus und entwendete zwei Autoschlüssel, den Hausschlüssel sowie einen Geldbeutel. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass mit der im Geldbeutel befindlichen Karte für insgesamt 50 Euro an verschiedene Automaten bezahlt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

