Tür offen gelassen: Autoschlüssel und Brieftasche aus Haus in Neu-Ulm gestohlen

Schnell etwas aus dem Auto holen, Unkraut jäten oder wenn der Handwerker da ist: Viele Menschen lassen dann ihre Haus- oder Wohnungstür offen oder lehnen sie nur an. So auch ein 46-Jähriger aus Neu-Ulm. Laut Polizei nutzte ein Dieb die Gelegenheit und entwendete mehrere Wertgegenstände

Am Montagmorgen verließ der 46-Jährige für 15 Minuten sein Haus. Dabei ließ er die Eingangstür offen, weil am Haus Arbeiten stattfanden. Ein bislang unbekannter Täter ergriff die Chance, schlich in das Haus und entwendete zwei Autoschlüssel, den Hausschlüssel sowie einen Geldbeutel. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass mit der im Geldbeutel befindlichen Karte für insgesamt 50 Euro an verschiedene Automaten bezahlt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)