Tumulte nach Gottesdienst: Bürgermeisterin bekommt Druck aus der eigenen Partei

Der handgreifliche Tumult vor der Langenauer Martinskirche zieht Kreise: Die Nachricht von der tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem stadtbekannten Palästina-Aktivisten und Gottesdienstbesuchern sorgte in den Medien für ein bundesweites Echo. Im Langenauer Rathaus gingen mittlerweile 20 Presseanfragen von regionalen und überregionalen Medien ein. Da die Attacken des Aktivisten gegen die evangelische Kirchengemeinde und ihren Pfarrer Ralf Sedlak nun schon seit Oktober 2023 andauern, steht die Bürgermeisterin Daria Henning (CDU) unter Druck aus ihrer eigenen Partei. Manuel Hagel, der Landesvorsitzende der baden-württembergischen Christdemokraten schreibt an sie wörtlich: „Ich fordere Sie daher dringend auf, die in Ihrer Zuständigkeit liegenden erforderlichen Maßnahmen jetzt endlich zu ergreifen, um den untragbaren Zustand sofort zu beenden.“ Der Brief liegt unserer Redaktion vor. Die Stadt wird jetzt reagieren, wie die Bürgermeisterin gegenüber unserer Redaktion sagte.

Tumulte in Langenau: Der Aktivist hat schon mehrfach Gläubige beschimpft

Wie berichtet, hatte der Aktivist nach Darstellung der Ulmer Polizei am Sonntag nach dem Gottesdienst vor der Kirche einen 84 Jahre alten Mann zu Boden gestoßen, daraufhin wurde er selbst von einem anderen Mann niedergedrückt und bekam einen Tritt verpasst. Zumindest dieser Teil der Auseinandersetzung ist durch ein Video dokumentiert, das auf einem Langenauer Facebook-Kanal veröffentlicht wurde.

Damit ist ein Streit eskaliert, der die Stadt umtreibt, denn der Aktivist steht zusammen mit Unterstützern fast jeden Sonntag mit seinen Protestplakaten vor der Kirche und hat schon mehrfach Gläubige beschimpft. Mittlerweile steht sonntags regelmäßig eine Polizeistreife vor der Kirche – allerdings nicht am vergangenen Wochenende.

Manuel Hagel nimmt die Ordnungshüter in Schutz und beteuert, der Polizeivollzugsdienst vor Ort tue sein Bestes, um die Sicherheit von Pfarrer Sedlak und seiner Familie sowie der Gottesdienstbesucher zu gewährleisten, doch das reiche noch immer nicht aus: „Auch und gerade die Kommune als Polizeibehörde muss handeln und gegen den bekannten Störer vorgehen.“ Hagel findet, es dürfe nicht sein, „dass mitten in Deutschland Gottesdienstbesucher seit eineinhalb Jahren bedrängt und eingeschüchtert werden und viele Gemeindemitglieder inzwischen den Gottesdienst in der Martinskirche nicht mehr besuchen.“ Es könne nicht sein, dass „mitten in Deutschland“ ein Pfarrer und seine Familie terrorisiert werden.

CDU-Chef Hagel spricht von „Spießrutenlauf“ der Gläubigen

Hagel hält das für einen untragbaren und beschämenden Zustand. Mit den Handgreiflichkeiten hätten die „antisemitischen Attacken“ und die Störungen des evangelischen Gottesdienstes im Ort „einen neuen Tiefpunkt“ erreicht. Der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr betont in einer Presseerklärung: „In unserem Rechtsstaat müssen die Menschen ihren Glauben frei und ohne Angst ausüben können – das ist nicht verhandelbar.“

Icon Vergrößern Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg, macht Druck im Fall Langenau. Foto: Bernd Wei brod/dpa Icon Schließen Schließen Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg, macht Druck im Fall Langenau. Foto: Bernd Wei brod/dpa

Natürlich dürfe die Politik des Staates Israel kritisiert werden, doch Meinungsfreiheit gebe niemandem das Recht auf Hass. Er bezeichnet den Besuch des Gottesdienstes wegen der andauernden Proteste als „Spießrutenlauf“ der Gläubigen. Er fordert daher: „Die Übergriffe müssen jetzt sofort abgestellt werden.“

SPD: Der Innenminister soll sich einschalten

Auch der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir hat sich in dieser Angelegenheit zu Wort gemeldet. Er bittet den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel, Druck auf die Stadtverwaltung auszuüben. Es geht dabei um eine sogenannte Allgemeinverfügung der Kommune, welche die Dauerproteste vor der Kirche verbieten soll. Solch eine Verfügung werde „von vielen Akteuren“ als das richtige Mittel angesehen: „Leider hat die Stadtverwaltung bisher aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen das Instrument nicht angewendet.“ Deshalb solle nun der Innenminister als „oberster Kommunalaufseher“ dafür sorgen, dass die Stadtverwaltung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlässt.

Das ist nicht mehr nötig. Bürgermeisterin Daria Henning sagte gegenüber unserer Redaktion, die entsprechende Verfügung werde noch diese Woche erlassen. Bisher hatte sie gezögert und dies mit der rechtlichen Lage erklärt. Doch nun, nach den Vorgängen vom Wochenende, „haben wir gute Argumente“, sagte sie. Damit werden die Proteste direkt vor der Kirche – der Grund gehört der Stadt – untersagt. Doch auch auf dem gegenüberliegenden Gehsteig soll nicht mehr demonstriert werden dürfen.

Die Bürgermeisterin wehrt sich gegen den Vorwurf der Untätigkeit: „Wir haben schon ganz viel gemacht.“ So wurden gegen Demonstranten bereits zwei Aufenthaltsverbote vor der Kirche ausgesprochen, allerdings „mit mäßigem Erfolg.“ Die Aktivisten wechselten die Straßenseite, doch das soll ihnen nicht mehr erlaubt werden. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde noch am Donnerstag oder Freitag erlassen. Es gehe darum, künftig Straftaten wie die Handgreiflichkeit vom Sonntag zu verhindern und Menschen zu schützen. Sie findet, es sei ein absoluter Tiefpunkt erreicht, wenn Menschen zu Schaden kommen. Übrigens